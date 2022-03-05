ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии

Как сообщила глава Еврокомиссии, количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн людей, и эта цифра может увеличиться.

"Количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн людей, и, похоже, оно может увеличиться в разы в ближайшие дни и недели", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

"Также ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 млн евро, они получат право на проживание в ЕС на протяжении минимум года, в частности, право на доступ к рынку труда, медицине, образованию и так далее", - рассказала Урсула фон дер Ляйен.

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