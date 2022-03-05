США виділять 2,75 млрд доларів на підтримку гуманітарних служб в Україні та Польщі
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена має намір пожертвувати 2,75 мільярда доларів. Гроші підуть на підтримку гуманітарних служб в Україні та Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Держсекретар США вказав, що такі цінності, як свобода, мир і безпека, сьогодні знаходяться під особливою загрозою.
"Поляки знають, як важливо захищати свободу, як і американці, тому ми будемо разом підтримувати Україну проти навмисного, незаконного і неспровокованого вторгнення", - сказав він.
Блінкен прибув до Польщі з Брюсселя, де в п'ятницю він зустрівся з міністрами закордонних справ Альянсу НАТО, групи G7 і Європейського союзу, щоб обговорити зусилля Заходу щодо стримування Росії за допомогою програми жорстких санкцій.
За оцінками агентства ООН у справах біженців, до кінця вихідних число біженців з України може зрости до 1,5 млн з нинішніх 1,3 млн. Значна частина з них направляються до Польщі.
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