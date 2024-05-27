ЕС ввел санкции против Медведчука

В ведомстве отметили, что по предложению Чехии, Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на Кремль.

"Чешской дипломатии удалось добиться включения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", - говорится в сообщении.

Первым в списке значится "Голос Европы" - российский пропагандистский инструмент, используемый Россией, в частности, для влияния на выборы в Европарламент.

Также под санкции попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, которые стоят за российской операцией влияния.

"Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. В то же время все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.