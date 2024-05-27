ЄС ввів санкції проти Медведчука

У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на Кремль.

"Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", - ідеться в повідомленні.

Першим у списку значиться "Голос Європи" - російський пропагандистський інструмент, що використовується Росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

"Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.