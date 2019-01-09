Канада готує нові санкції проти РФ

Фото: Андрій Шевченко (canada.mfa.gov.ua)

У МЗС Канади створили спеціальний підрозділ, який займається запровадженням санкцій

Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що у цьому році слід очікувати на розширення канадських санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посла "Укрінформу".

За словами посла, Канада залишається одним з лідерів серед країн, які активно використовують інструмент санкцій.

"На цей момент перелік канадських санкцій, накладених на росіян і сепаратистів зі cходу України та Криму, є досить довгим. Канада залишається одним з лідерів серед країн, які активно використовують інструмент санкцій, але ми знаємо, що наші канадські колеги серйозно думають про нові кроки у цьому напрямку", - зазначив він.

Шевченко додав, що нещодавно ухвалений "закон Магнітського" зможе полегшити запровадження нових санкцій та посилити тиск на РФ.

"Ми дуже розраховуємо, що цей закон дозволить посилити тиск на тих росіян, які долучилися до незаконних кримінальних процесів проти українських політичних в’язнів, до переслідування кримських татар тощо. Думаю, є велика вірогідність, що ми побачимо більше санкційного тиску з боку Канади у цьому році", - підкреслив посол.

За його словами, у Міністерстві закордонних справ Канади створили спеціальний підрозділ, який займається запровадженням санкцій.

Нагадаємо, Канада вимагає від Російської Федерації повернути захоплені українські військові кораблі.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна докладає великі зусилля для захисту своїх майбутніх виборів від будь-якого стороннього втручання, в тому числі з боку Росії.

Однак підкреслимо, що у жовтні 2018 року Канада не стала розширювати санкції проти Російської Федерації (РФ) через кібератаки.