ЄС може ввести повну заборону на видачу віз росіянам, - МЗС Фінляндії

"Якщо ЄС прийме рішення про повну заборону туристичних віз - а я думаю, що це цілком можливо, - країни ЄС, включаючи Фінляндію, повинні мати в задній кишені інший тип візи, наприклад, для критично налаштованих журналістів, громадських активістів або представників опозиції. Балтійські країни, серед інших, ввели такі візи", - заявив він.

Хаавісто додав, що заборона на видачу віз вимагатиме спільної політики ЄС.

"Ми зробили все, що могли зробити за законом в цій ситуації. Ми були б дуже раді, якби ЄС ввів санкції на візи, які були б введені всім ЄС і мали б чітку правову основу. Зараз ми чекаємо керівних вказівок ЄС. Ми готові до більш жорстких заходів", - додав міністр.

Нагадаємо, що у Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам.

Крім того, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна домагатиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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