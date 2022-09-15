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ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - МИД Финляндии

Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (wikipedia org)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз еще может полностью запретить туристические визы для россиян. Решение, вероятно, потребует от стран ЕС одновременного введения гуманитарной визы.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз - а я думаю, что это вполне возможно, - страны ЕС, включая Финляндию, должны иметь в заднем кармане другой тип визы, например, для критически настроенных журналистов, гражданских активистов или представителей оппозиции. Балтийские страны, среди прочих, ввели такие визы", - заявил он.

Хаависто добавил, что запрет на выдачу виз потребует общей политики ЕС.

"Мы сделали все, что могли сделать по закону в этой ситуации. Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввел санкции на визы, которые были бы введены всем ЕС и имели бы четкую правовую основу. Сейчас мы ждем руководящих указаний ЕС. Мы готовы к более жестким мерам", - добавил министр.

Напомним, что в Финляндии нашли способ сокращение выдачи виз россиянам.

Кроме того, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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ФинляндияВизовый режимВойна России против УкраиныРоссийская Федерация