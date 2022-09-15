ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - МИД Финляндии

"Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз - а я думаю, что это вполне возможно, - страны ЕС, включая Финляндию, должны иметь в заднем кармане другой тип визы, например, для критически настроенных журналистов, гражданских активистов или представителей оппозиции. Балтийские страны, среди прочих, ввели такие визы", - заявил он.

Хаависто добавил, что запрет на выдачу виз потребует общей политики ЕС.

"Мы сделали все, что могли сделать по закону в этой ситуации. Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввел санкции на визы, которые были бы введены всем ЕС и имели бы четкую правовую основу. Сейчас мы ждем руководящих указаний ЕС. Мы готовы к более жестким мерам", - добавил министр.

Напомним, что в Финляндии нашли способ сокращение выдачи виз россиянам.

Кроме того, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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