Туреччина повідомила про ліквідацію понад 400 терористів в Сирії

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Терористичні позиції були вражені як із землі, так і з повітря

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що в ході операції "Мирна весна" було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства Twitter.

Як повідомляється, позиції терористів були вражені як із землі, так і з повітря.

"Терористичні позиції PKK/PYD-YPG були ефективно вражені з землі та повітря", - йдеться в повідомленні.

Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı.#MSB #ЦК — T. C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули вісім мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.