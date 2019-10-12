ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина повідомила про ліквідацію понад 400 терористів в Сирії

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 10:25
Туреччина повідомила про ліквідацію понад 400 терористів в Сирії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Терористичні позиції були вражені як із землі, так і з повітря

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що в ході операції "Мирна весна" було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства Twitter.

Як повідомляється, позиції терористів були вражені як із землі, так і з повітря.

"Терористичні позиції PKK/PYD-YPG були ефективно вражені з землі та повітря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули вісім мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.

Ердоган підтвердив наміри продовжувати військову операцію Туреччини в Сирії Унаслідок мінометної атаки по Туреччині із Сирії загинули 8 осіб
Новини України ТурцияСиріятеррористы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся