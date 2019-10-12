Туреччина повідомила про ліквідацію понад 400 терористів в Сирії

Терористичні позиції були вражені як із землі, так і з повітря
Міністерство оборони Туреччини повідомило, що в ході операції "Мирна весна" було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства Twitter.
Як повідомляється, позиції терористів були вражені як із землі, так і з повітря.
"Терористичні позиції PKK/PYD-YPG були ефективно вражені з землі та повітря", - йдеться в повідомленні.
Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı.#MSB #ЦК— T. C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019
Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.
Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули вісім мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.