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Німеччина припиняє поставки зброї Туреччині

Новини » Політика    12.10.2019 - 19:06
Німеччина припиняє поставки зброї Туреччині
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Таке рішення було ухвалене через турецьку військову операцію в Сирії

Німеччина припиняє поставки зброї Туреччині через військову операцію проти курдів на північному сході Сирії. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Хайко Маас в інтерв'ю Bild.

За словами Мааса, Берлін не дасть жодного нового дозволу на експорт озброєння в Туреччину після початку військової операції в Сирії. Німеччина не хоче, щоб її зброя використовувалася в ході бойових дій проти курдів.

"На фоні турецького війського наступу на північному сході Сирії Німеччина на буде видавати жодних нових дозволів на будь-яке озброєння, яке може бути використане Туреччиною в Сирії", - заявив глава німецього МЗС.

Також міністр нагадав, що вперше обмеження на експорт озброєння Анкарі були введені ще в 2016 році, коли Туреччина почала військову операці в сирійському Африні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Франції та Сполучених Штатів Америки обговорили ситуацію на північному сході Сирії. Еммануель Макрон закликав покласти край наступу Туреччини на курдів у Сирії.

Крім того, напередодні президент США Дональд Трамп дав доручення Міністерству фінансів розробити новий пакет санкцій проти Туреччини через військову операцію на північному сході Сирії. Однак питання про введення нових санкцій проти Анкари буде вирішуватися після консультацій між президентом США, держсекретарем і міністром фінансів.

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