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ЄС готовий ввести нові санкції проти Білорусі на тлі смерті протестувальника

Брюссель, П'ятниця 13 листопада 2020 13:08
ЄС готовий ввести нові санкції проти Білорусі на тлі смерті протестувальника
Фото: Петер Стано (mzv sk)
Автор: Игорь Литвиненко

У Європейському союзі назвали смерть протестувальника в Мінську Романа Бондаренка результатом обурливих і ганебних дій білоруської влади. У разі продовження репресій і насильства стосовно демонстрантів в ЄС готові ввести додаткові санкції проти Білорусі.

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

"Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, які не тільки прямо і жорстоко придушували власне населення, а й створили середовище, в якій можуть мати місце такі беззаконні насильницькі дії", - йдеться в заяві.

В Євросоюзі висловили солідарність з білорусами, які постраждали в результаті дій білоруської влади. Також в ЄС очікують, що влада припинить насильство і переслідування, а також звільнять всіх незаконно затриманих, в тому числі і політв'язнів, і проведуть незалежне розслідування зловживань владою.

"Європейський Союз вже ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресії і залякування, і готовий ввести додаткові санкції", - додали в ЄС.

Нагадаємо, увечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні викрали невідомі люди в масках. Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском назвала Романа Бондаренка, який помер від побоїв силовиків, героєм Білорусі. Вона заявила, що не пробачить режиму Олександра Лукашенка це вбивство.

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