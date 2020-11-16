На протестах в Білорусі затримали понад 1100 осіб

Фото: протести в Білорусі (instagram.com/viasna96)

Під час недільного протесту в Білорусі затримали понад 1100 осіб. Найбільше людей затримали у Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Всього за останніми даними затримали 1126 осіб. Затримання відбувались в різних містах країни. Зокрема найбільше в Мінську, а також в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогорську, Гродно, Новополоцьку, Могильові, Бресті, Барановичі, Мозиру, Пінську, Вітебську, Молодечно, Новогрудку, Орші, Вілейку.

Раніше сьогодні повідомлялось про 900 затриманих.

До слова, вчора в Мінську білоруські силовики провели масові затримання на так званій "Площі змін" на вулиці Червякова. Протестувальники з різних районів білоруської столиці зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять 31-річного мінчанина Романа Бондаренка, який помер після жорсткого затримання.

Нагадаємо, 12 листопада у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.