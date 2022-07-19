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ЄС може запровадити додаткові санкції проти Сбербанку, - Bloomberg

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Брюссель, Вівторок 19 липня 2022 15:46
ЄС може запровадити додаткові санкції проти Сбербанку, - Bloomberg Фото: російський "Сбербанк" може потрапити під розширені санкції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз може розширити санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела пише, що додаткові заходи, крім відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, будуть включати повну заморозку активів. Передбачається, що ці санкції можуть вступити в силу через шість місяців.

Зазначимо, на даний момент ЄС готує пакет з винятками для підсанкційних банків, через які будуть проводитися розрахунки за продукти харчування та сільськогосподарські товари.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладніше писало, що увійде до сьомого пакету санкцій проти Російської Федерації через військове вторгнення в Україну.

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