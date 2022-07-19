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ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

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Брюссель, Вівторок 19 липня 2022 13:09
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде Фото: ЄС посилить санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європейського Союзу погоджують нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну. У сьомому пакеті буде обмеження на золото, нові санкційні списки і закриття лазівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Пропозиція Єврокомісії про новий пакет санкцій була направлена державам-членам. Схоже, що посли ЄС приймуть його в середу", - написав він.

За його даними, після ЄС все ще будуть обговорювати новий пакет санкцій на Росію завтра, але очікується, що він отримає зелене світло.

Крім того, керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що новий санкційний пакет ЄС проти Росії буде включати ембарго на золото, розширення персональних санкцій, більш жорсткі обмеження проти Ощадбанку. "Також під санкції потраплять Уральська гірничо - металургійна компанія і Юнармія", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз може прийняти нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну вже цього тижня.

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