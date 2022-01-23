Лондон готує санкції проти Кремля на випадок вторгнення в Україну

Британський уряд почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Британія розгляне "ядерний" варіант підтримки відсторонення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що можливі санкції повинні включати російський газопровід "Північний потік-2". Він повинен провести переговори з лідерами G7, щоб завершити формування "санкційної коаліції" для прийняття цілеспрямованих заходів проти олігархів, що підтримують російського президента.

Джерела, близькі до прем'єр-міністра, заявили, що він "побоюється, що деякі світові лідери можуть не оцінити погіршення картини на кордоні з Україною або повністю усвідомити ризики, пов'язані із залякуванням Росії".

Віце-прем'єр Британії Домінік Рааб підтвердив плани ввести санкції у відповідь на вторгнення Росії.

"Якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим, будуть дуже серйозні наслідки", - заявив він у неділю Sky News.