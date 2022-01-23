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США не вводитимуть санкції до нападу РФ на Україну. Блінкен назвав причину

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США, Неділя 23 січня 2022 18:09
США не вводитимуть санкції до нападу РФ на Україну. Блінкен назвав причину Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Сполучені Штати Америки не вводитимуть превентивні санкції проти Росії через нарощування російських військ біля кордонів України. Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Блінкен заявив, що введені зараз нові санкції можуть призвести до втрати ефекту стримування.

"Коли йдеться про санкції, завдання цих санкцій - стримувати російську агресію. Якщо запровадити їх зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав він.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський закликав запровадити обмеження до передбачуваного вторгнення Росії, а не після того, як воно розпочнеться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Розмова відбулася після переговорів Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

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Ентоні Блінкен
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