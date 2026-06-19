В ЕС одобрили продление санкций против РФ на более длительный срок, чем обычно
Лидеры Европейского Союза договорились продлить санкции против России еще на 12 месяцев, что стало первым случаем, когда блок продлил эти меры на целый год, а не на шестимесячный период, как обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyivindependent.
Решение было принято в ходе саммита Европейского совета в Брюсселе, который начался с участием президента Владимира Зеленского, а затем продолжился в формате лидеров ЕС.
Пресс-секретарь президента Европейского совета Мария Томасик заявила, что лидеры ЕС одобрили выводы по Украине и договорились продлить санкции против России еще на год.
Санкции направлены на ключевые секторы российской экономики и неоднократно продлевались с момента вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году.
ЕС постепенно расширял эти меры на протяжении многих лет, резко усилив их в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.
До сих пор санкции продлевались каждые шесть месяцев, что требовало единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.
Как отмечает издание, переход к 12-месячному периоду продления снижает частоту политически чувствительных переговоров по санкциям. В последние годы бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал отложить или заблокировать продление санкций, используя процесс продления, чтобы оказывать давление на другие правительства стран ЕС с целью добиться уступок.
Этот шаг создает новый прецедент для Европейского Союза, который сохранял и регулярно расширял санкции против России на протяжении всего полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
Решение было принято через несколько дней после того, как ЕС ввел новый раунд санкций, направленных против российских доходов от энергетики, военно-промышленного комплекса, теневого флота и лиц, обвиняемых в поддержке военных усилий Москвы и гибридных операций против Европы.
Следует отметить, что в США также обсуждается возможное возобновление санкций против России, но при определенных условиях, о чем заявил сам президент Дональд Трамп.