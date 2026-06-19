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В ЕС одобрили продление санкций против РФ на более длительный срок, чем обычно

02:52 19.06.2026 Пт
2 мин
Ограничения грядущего пакета санкций направлены в первую очередь против энергетической отрасли РФ
aimg Юлия Маловичко
В ЕС одобрили продление санкций против РФ на более длительный срок, чем обычно Фото: на очереди 21-й пакет санкций против России (Getty Images)
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Лидеры Европейского Союза договорились продлить санкции против России еще на 12 месяцев, что стало первым случаем, когда блок продлил эти меры на целый год, а не на шестимесячный период, как обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyivindependent.

Решение было принято в ходе саммита Европейского совета в Брюсселе, который начался с участием президента Владимира Зеленского, а затем продолжился в формате лидеров ЕС.

Пресс-секретарь президента Европейского совета Мария Томасик заявила, что лидеры ЕС одобрили выводы по Украине и договорились продлить санкции против России еще на год.

Санкции направлены на ключевые секторы российской экономики и неоднократно продлевались с момента вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году.

ЕС постепенно расширял эти меры на протяжении многих лет, резко усилив их в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

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До сих пор санкции продлевались каждые шесть месяцев, что требовало единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

Как отмечает издание, переход к 12-месячному периоду продления снижает частоту политически чувствительных переговоров по санкциям. В последние годы бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал отложить или заблокировать продление санкций, используя процесс продления, чтобы оказывать давление на другие правительства стран ЕС с целью добиться уступок.

Этот шаг создает новый прецедент для Европейского Союза, который сохранял и регулярно расширял санкции против России на протяжении всего полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Решение было принято через несколько дней после того, как ЕС ввел новый раунд санкций, направленных против российских доходов от энергетики, военно-промышленного комплекса, теневого флота и лиц, обвиняемых в поддержке военных усилий Москвы и гибридных операций против Европы.

Следует отметить, что в США также обсуждается возможное возобновление санкций против России, но при определенных условиях, о чем заявил сам президент Дональд Трамп.

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