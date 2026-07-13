ЕС признал алгоритмы соцсетей угрозой для детей: что изменится

Возрастной ценз и родительский контроль

Главная концепция будущего законопроекта базируется на внедрении поэтапного доступа пользователей к цифровым платформам.

Согласно плану, дети до 13 лет смогут легально заходить в социальные сети исключительно в присутствии взрослых - родителей или официальных опекунов.

Для подростков уровень свободы действий на платформах будет напрямую зависеть от того, насколько эффективно технологические компании защищают свой продукт от потенциально вредоносного контента и кибербуллинга.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сравнила регулирование цифрового пространства с "общепринятыми нормами реального мира".

Она подчеркнула, что общество не позволяет детям садиться за руль автомобиля без водительского удостоверения или покупать алкоголь до достижения совершеннолетия, поэтому аналогичные четкие возрастные рамки должны действовать и для социальных сетей.

Брюссель стремится прежде всего оградить детей от деструктивного воздействия рекомендательных алгоритмов, давая им возможность сформировать собственную личность в реальной жизни.

Глобальный тренд и санкции против Big Tech

Своим решением Европейский Союз присоединяется к масштабному мировому движению. Ранее жесткие лимиты для подростков ввела Австралия, а Великобритания и ряд других государств дорабатывают собственные пакеты ограничений.

В ЕС такие страны как Франция, Португалия, Дания, Греция, Польша, Австрия, Ирландия и Нидерланды уже рассматривают возможность локальных запретов. Это усиливает давление на европейское руководство с требованием возглавить процесс и создать единый унифицированный стандарт для всех двадцати семи стран-членов блока.

Параллельно с подготовкой закона усиливается судебное давление на технологических гигантов:

Американский суд присяжных в этом году обязал корпорации Meta и Google выплатить компенсацию девушке, чье ментальное здоровье пострадало из-за зависимости от приложений.

Европейская комиссия официально расширила расследование против компании Meta из-за использования специфических элементов дизайна интерфейса, искусственно вызывающих привыкание у детей.

В случае доказывания вины Big Tech-компаниям грозят миллиардные штрафы, поскольку европейские регуляторы теперь требуют, чтобы разработчики доказывали безопасность своих платформ для детской аудитории, а не перекладывали эту ответственность на родителей.

Для практической реализации будущих правил в ЕС действует специальное приложение для верификации возраста, которое позволит сервисам надежно проверять данные пользователей без риска утечки их конфиденциальной информации.