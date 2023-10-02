В Киеве начинается уникальный Совет ЕС по иностранным делам: что обсудят

В Киеве 2 октября начинается заседание Совета министров Европейского союза по иностранным делам, которая является первой в истории встречей представителей министерств всех 27 государств-членов за пределами ЕС.

Как отметил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в своем Twitter (X) накануне старта мероприятия, "будущее Украины - внутри ЕС".

"Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС", - говорится в публикации.

Главы МИД стран ЕС совершают не анонсированный визит в Киев для неформальной встречи для демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

По словам Борреля, поддержка Украины "не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели", пишет Euractiv.

"Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку... Мы должны обеспечить постоянную и структурную поддержку, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - сказал он журналистам.

Какие темы обсудят на Совете ЕС

Как ожидается, основными темами повестки дня встречи 2 октября будет:

интеграция Украины в Евросоюз,

демонстрация поддержки,

подведение итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада,

дальнейшее ужесточение санкций против РФ.

На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

"Мы ожидаем, что в ходе переговоров в Киеве министры иностранных дел проведут содержательное обсуждение обязательств в области безопасности", - сообщил журналистам представитель ЕС.

Также накануне старта Совета ЕС состоялась пресс-конференция Борреля с Кулебой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Киеве (фото6 Виталий Носач, РБК-Украина)

Мероприятие последовало за еще одним "знаковым визитом" в феврале, когда руководство ЕС посетил Киев для консультаций Европейской комиссии и правительства Украины и саммита ЕС-Украина.

Визит Борреля в Украину

Напомним, 30 сентября Боррель прибыл в Одессу с не анонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, пострадавший из-за ракетных обстрелов россиян.

После этого, 1 октября, глава европейской дипломатии приехал в Киев. Во время визита он успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили дальнейшую военную помощь от ЕС.