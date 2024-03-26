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В ЕС не хватает денег на собсвенную оборонку, но есть креативные идеи, - евродепутат

Фото: Натали Луазо, глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Европейском союзе выделено недостаточное количество средств на оборонную промышленность. При этом есть инициативы для того, чтобы изменить ситуацию.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо сделать военное производство более масштабным на фоне войны России против Украины, "поскольку это одновременно война 21-го века с использованием техники очень высокого уровня, и очень традиционная война”. 

"В данном случае суть проблемы - деньги. В этом нет ничего удивительного", - добавила Луазо. 

Она напомнила, что недавно Евросовет поручил Еврокомиссии разработать ряд креативных предложений. В данный момент программа европейской оборонной промышленности рассчитана на 1,5 млрд евро на два года и это немного. 

"У нас есть креативные идеи, например, возможность предварительно заказать больше военной техники, чем необходимо на данный момент одному государству-члену, имеющему запасы военной техники, чтобы продать ее таким партнерам, как Украина, или использовать ее для конкретной военной операции", - рассказала евродепутат. 

Луазо уточнила, что сейчас в ЕС не могут требовать от оборонной промышленности делать собственные запасы, поскольку это стоит больших денег. Поэтому подобное финансирование нужно предоставить для лучшей подготовки. 

По ее словам, такая инициатива - предложение Еврокомиссии, поэтому она должна пройти через Совет и Европейский парламент, но есть уверенное большинство.

"И часть всей схемы - поддержка оборонной промышленности Украины и включение ее в европейскую программу", - добавила евродепутат. 

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Европу "сделать рывок" в вопросе оборонной промышленности.

По его словам, еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми сталкивается ЕС.

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