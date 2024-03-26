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У ЄС не вистачає грошей на власну оборонку, але є креативні ідеї - євродепутат

Фото: Наталі Луазо, голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

У Європейському союзі виділено недостатню кількість коштів на оборонну промисловість. При цьому є ініціативи для того, щоби змінити ситуацію.

Про це на брифінгу в Києві заявила голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що Євросоюзу необхідно зробити військове виробництво масштабнішим на тлі війни Росії проти України, "оскільки це одночасно війна 21-го століття з використанням техніки дуже високого рівня, і дуже традиційна війна".

"У даному випадку суть проблеми - гроші. У цьому немає нічого дивного", - додала Луазо.

Вона нагадала, що нещодавно Єврорада доручила Єврокомісії розробити низку креативних пропозицій. Наразі програма європейської оборонної промисловості розрахована на 1,5 млрд євро на два роки, і це небагато.

"У нас є креативні ідеї, наприклад, можливість попередньо замовити більше військової техніки, ніж необхідно на даний момент одній державі-члену, яка має запаси військової техніки, щоб продати її таким партнерам, як Україна, або використовувати її для конкретної військової операції", - розповіла євродепутат.

Луазо уточнила, що зараз у ЄС не можуть вимагати від оборонної промисловості робити власні запаси, оскільки це вартує великих грошей. Тому подібне фінансування потрібно надати для кращої підготовки.

За її словами, така ініціатива - пропозиція Єврокомісії, тому вона має пройти через Раду та Європейський парламент, але є впевнена більшість.

"І частина всієї схеми - підтримка оборонної промисловості України та включення її до європейської програми", - додала євродепутат.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав Європу "зробити ривок" у питанні оборонної промисловості.

За його словами, ще багато потрібно зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими стикається ЄС.

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