В ЕС не хватает денег на собсвенную оборонку, но есть креативные идеи, - евродепутат

В Европейском союзе выделено недостаточное количество средств на оборонную промышленность. При этом есть инициативы для того, чтобы изменить ситуацию.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина .

Она отметила, что Евросоюзу необходимо сделать военное производство более масштабным на фоне войны России против Украины, "поскольку это одновременно война 21-го века с использованием техники очень высокого уровня, и очень традиционная война”.

"В данном случае суть проблемы - деньги. В этом нет ничего удивительного", - добавила Луазо.

Она напомнила, что недавно Евросовет поручил Еврокомиссии разработать ряд креативных предложений. В данный момент программа европейской оборонной промышленности рассчитана на 1,5 млрд евро на два года и это немного.

"У нас есть креативные идеи, например, возможность предварительно заказать больше военной техники, чем необходимо на данный момент одному государству-члену, имеющему запасы военной техники, чтобы продать ее таким партнерам, как Украина, или использовать ее для конкретной военной операции", - рассказала евродепутат.

Луазо уточнила, что сейчас в ЕС не могут требовать от оборонной промышленности делать собственные запасы, поскольку это стоит больших денег. Поэтому подобное финансирование нужно предоставить для лучшей подготовки.

По ее словам, такая инициатива - предложение Еврокомиссии, поэтому она должна пройти через Совет и Европейский парламент, но есть уверенное большинство.

"И часть всей схемы - поддержка оборонной промышленности Украины и включение ее в европейскую программу", - добавила евродепутат.