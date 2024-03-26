ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС не хватает денег на собсвенную оборонку, но есть креативные идеи, - евродепутат

Киев, Вторник 26 марта 2024 21:09
UA EN RU
В ЕС не хватает денег на собсвенную оборонку, но есть креативные идеи, - евродепутат Фото: Натали Луазо, глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Европейском союзе выделено недостаточное количество средств на оборонную промышленность. При этом есть инициативы для того, чтобы изменить ситуацию.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо сделать военное производство более масштабным на фоне войны России против Украины, "поскольку это одновременно война 21-го века с использованием техники очень высокого уровня, и очень традиционная война”.

"В данном случае суть проблемы - деньги. В этом нет ничего удивительного", - добавила Луазо.

Она напомнила, что недавно Евросовет поручил Еврокомиссии разработать ряд креативных предложений. В данный момент программа европейской оборонной промышленности рассчитана на 1,5 млрд евро на два года и это немного.

"У нас есть креативные идеи, например, возможность предварительно заказать больше военной техники, чем необходимо на данный момент одному государству-члену, имеющему запасы военной техники, чтобы продать ее таким партнерам, как Украина, или использовать ее для конкретной военной операции", - рассказала евродепутат.

Луазо уточнила, что сейчас в ЕС не могут требовать от оборонной промышленности делать собственные запасы, поскольку это стоит больших денег. Поэтому подобное финансирование нужно предоставить для лучшей подготовки.

По ее словам, такая инициатива - предложение Еврокомиссии, поэтому она должна пройти через Совет и Европейский парламент, но есть уверенное большинство.

"И часть всей схемы - поддержка оборонной промышленности Украины и включение ее в европейскую программу", - добавила евродепутат.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Европу "сделать рывок" в вопросе оборонной промышленности.

По его словам, еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми сталкивается ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз ОПК Помощь Украине
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы