ЕС высказал позицию относительно будущего Венесуэлы и оценил операцию США

Понедельник 05 января 2026 02:12
UA EN RU
ЕС высказал позицию относительно будущего Венесуэлы и оценил операцию США Фото: верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

ЕС уважает суверенитет Венесуэлы и выступает за мирный переход к ее демократическому строю, что поддержали 26 членов блока (кроме Венгрии). Касаемо операции США в Каракасе, Союз разделяет борьбу с организованной преступностью, но поддерживает более мягкие методы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала в соцсети Х верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Каллас от имени Союза призвала все стороны "к спокойствию и сдержанности во избежание эскалации и обеспечения мирного урегулирования кризиса".

"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как одного из ключевых элементов международной системы безопасности", - написала представительница сообщества государств.

Относительно позиции Европейского Союза по поводу задержанного Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его легитимность блок не поддерживает. При этом Каллас указала, что Союз разделяет приоритет борьбы с международной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире.

Однако позиция ЕС - эти вызовы необходимо решать путем устойчивого сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципов территориальной целостности и суверенитета

Отдельно верховная представительница ЕС отметила право народа Венесуэлы выбирать свое будущее.

"Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться",- подчеркнула Каллас.

ЕС в контакте с США относительно дальнейших шагов по Венесуэле

По словам чиновницы, Евросоюз находится в тесном контакте с Вашингтоном, а также с региональными и международными партнерами, "чтобы поддерживать и способствовать диалогу со всеми вовлеченными сторонами, что приведет к переговорному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под руководством венесуэльцев".

Каллас подчеркнула, что уважение к воле народа остается единственным способом для Венесуэлы восстановить демократию и выйти из кризиса.

"В это критическое время крайне важно, чтобы все стороны полностью уважали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, которые сейчас содержатся в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены", - написала она.

Известно, что консульские учреждения государств ЕС тесно сотрудничают, чтобы защитить безопасность своих граждан, включая тех, кто незаконно удерживается в Венесуэле.

Операция США в Венесуэле

Как известно, 3 января Вашингтон провел спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по её столице Каракасу - южная часть города осталась обесточенной.

Цель операции - президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был задержан со своей женой Силией Флорес и вывезен на военном самолете США в Америку. Сейчас оба находятся под арестом и ждут суда.

Супругов Мадуро обвиняют в наркоторговле, в частности, поставке фентанила и кокаина в Штаты, что является одной из причин гибели значительного количества американцев. Также есть обвинения в незаконном владении оружием.

Однако кроме вышеупомянутых претензий у Трампа есть и другие причины недовольства Мадуро - глава Белого дома обвинял власти Венесуэлы в захвате активов США и требовал их вернуть.

Речь идет, в частности, о месторождениях нефти в Венесуэле, которые страна присвоила себе путем национализации при предшественнике Мадуро Уго Чавесе, несмотря на то, что ими владели американские компании.

