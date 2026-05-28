ЕС будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, - Каллас

11:06 28.05.2026 Чт
Что ЕС поставит России условием для переговоров?
aimg Елена Чупровская
Фото: Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (flickr.com)

ЕС готовит перечень жестких требований к России на случай мирных переговоров по Украине. Среди них есть то, что касается численности российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел.

Каллас назвала ключевые требования к Москве

Каллас заявила, что в феврале уже представила документ с перечнем условий, которые ЕС будет выдвигать России на переговорах. Среди главных:

  • Россия должна придерживаться международных соглашений, которые сама же подписала.
  • Обязательства не нападать на соседние государства и уважать их суверенитет.
  • Если от Украины будут требовать ограничений на вооруженные силы - то же самое должно касаться и России.
  • Вывод российских войск из Грузии и Молдовы.
  • Прекращение вмешательства в выборы других стран.

"Конечно, это максималистский подход, но таков и подход России, которая до сих пор выдвигает максималистские требования", - отметила Каллас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что часть высокопоставленных чиновников Кремля признает: война против Украины зашла в тупик и безопасного выхода из нее для режима пока нет.

Тем временем РБК-Украина писало об угрозе расширения конфликта. Каллас ранее уже предупреждала о риске эскалации со стороны России за пределы Украины, отметив, что Москва сохраняет стратегические цели по изменению архитектуры безопасности в Европе.

