ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС исключит из-под санкций еще двух олигархов, - СМИ

15:46 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
ЕС исключит из-под санкций еще двух олигархов, - СМИ Фото: послы ЕС снимут санкции еще с двух олигархов (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Европейские послы в среду, 7 октября, собираются исключить из санкционного списка против Беларуси двух олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Х.

"Завтра послы ЕС вычеркнут российского и белорусского бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова из списка санкций против Беларуси, поскольку они выиграли несколько дел в суде ЕС", - рассказал он.

Йозвяк добавил, что Гуцериев будет оставаться под ограничениями, поскольку недавно его внесли в санкционный список против РФ за подрыв территориальной целостности Украины.

Напомним, ЕС официально продлил действие персональных санкций, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Соответствующее решение было принято под давлением стран блока.

Впоследствии Euronews сообщило, что все страны ЕС осознали, что допустили серьезную ошибку, отменив санкции против Усманова и Фридмана.

Отметим, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Алишер Усманов и Михаил Фридман в ближайшее время не вернутся в санкционный список ЕС.

Детальнее о том, как олигархам удалось обойти ограничения и какие это будет иметь последствия для санкционной политики Запада - читайте в материале РБК-Украина "Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация
Новости
Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый
Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья