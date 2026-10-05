В ЕС сделали заявление о возвращении санкций против Усманова и Фридмана

Российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман в ближайшее время не вернутся в санкционный список ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что вопрос возобновления ограничений против двух олигархов пока не стоит в повестке дня.

"Я не вижу, чтобы это по поводу этих двух человек произошло в ближайшее время", - подчеркнула Каллас.

В то же время она сообщила, что ЕС продолжает активную работу по расширению ограничений и в настоящее время готовит около 1600 новых включений в санкционные списки. По ее словам, страны-члены имеют право свободно предлагать новые кандидатуры, однако окончательные решения принимаются всеми государствами совместно.

Кроме того, Каллас обратила внимание на новые правила продолжительности санкций, принятые двумя неделями ранее. Согласно этим решениям, 2998 позиций из санкционных списков будут оставаться в силе сразу в течение трех лет.

"То есть у нас больше нет решения о продлении их действия каждые шесть месяцев", - объяснила Каллас.

Напомним, ЕС официально продлил действие персональных ограничений, однако снял санкции с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Решение было принято под давлением отдельных стран блока.