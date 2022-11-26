ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ: названа дата

По его словам, новую дату удалось согласовать на совете министров энергетики в Брюсселе.

"Сегодня нам наконец-то удалось согласовать дату следующего внеочередного энергетического совета, на котором мы обсудим предложения по ограничению цены на газ. Мы вновь встретимся с коллегами 13 декабря", - сказано в сообщении.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Позже появилась информация о возможном переносе решения по потолку цен на 19 декабря.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

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