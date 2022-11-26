RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ: названа дата

Фото: ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры энергетики стран ЕС возобновят переговоры об ограничении цен на газ в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минпромторга Чехии Йозефа Сикелы.

По его словам, новую дату удалось согласовать на совете министров энергетики в Брюсселе.

"Сегодня нам наконец-то удалось согласовать дату следующего внеочередного энергетического совета, на котором мы обсудим предложения по ограничению цены на газ. Мы вновь встретимся с коллегами 13 декабря", - сказано в сообщении.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Позже появилась информация о возможном переносе решения по потолку цен на 19 декабря.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииГаз