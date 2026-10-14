ЕС выделил Украине еще 2,86 млрд евро на оборону

Эти средства будут направлены на приобретение беспилотников, средств противовоздушной обороны, ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Как отметили в Еврокомиссии, в то время как Украина готовится к четвертой зиме с момента полномасштабного вторжения России, срочная поставка оборонного оборудования гарантирует, что ее вооруженные силы смогут оградить гражданских граждан и города от российских атак.

"Непреклонная поддержка Европы как никогда важна для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство и спасти жизнь людей", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

С 2022 года ЕС и его государства-члены оказали Украине общую поддержку в размере 231,5 млрд. евро, в том числе 3,8 млрд. евро за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Корецкий отметил, что на фоне усиления российских атак на украинские города и критическую инфраструктуру эта поддержка жизненно необходима.

"Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой", - подчеркнул премьер.

По его словам, украинское правительство продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальное оборонное финансирование было предоставлено без задержек.