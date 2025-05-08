ЕС выделил 1 млрд евро на производство украинского оружия, - Каллас

По ее словам, новая помощь от Евросоюза - это "очень важный знак для Украины".

Глава дипломатии ЕС сделала такой анонс накануне визита во Львов, чтобы выразить солидарность с Украиной, в то время как Россия собирается провести ежегодный военный парад в честь "Дня победы".

Ожидается, что на параде в Москве в пятницу будут присутствовать многие иностранные гости, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.

"Я хочу подчеркнуть, что все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным, который начал полномасштабную агрессивную войну в Украине", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что тот, кто действительно поддерживает мир, должен завтра быть не в России, а в Украине.

Также Каллас отметила, что безнаказанности для России не будет и за военные преступления придется отвечать.