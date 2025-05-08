ЄС виділив 1 млрд євро на виробництво української зброї, - Каллас

Євросоюз надасть Україні 1 млрд євро у якості нової допомоги. Гроші спрямують на виробництво української зброї.
Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
За її словами, нова допомога від Євросоюзу - це "дуже важливий знак для України".
Глава дипломатії ЄС зробила такий анонс напередодні візиту до Львова, щоб висловити солідарність з Україною, тоді як Росія збирається провести щорічний військовий парад на честь "Дня перемоги".
Очікується, що на параді в Москві в п'ятницю будуть присутні багато іноземних гостей, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін.
"Я хочу наголосити, що всі, хто дійсно підтримує мир, не можуть стояти пліч-о-пліч із (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним, який розпочав повномасштабну агресивну війну в Україні", - підкреслила Каллас.
Вона додала, що той, хто дійсно підтримує мир, має завтра бути не в Росії, а в Україні.
Також Каллас зазначила, що безкарності для Росії не буде і за воєнні злочини доведеться відповідати.
Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос запевнила, що Євросоюз надасть Україні ще 9 млрд євро до кінця 2025 року.
Вона підкреслювала, що допомога Україні від ЄС - це стратегічна інвестиція в безпеку і надійність функціонування Європи як континенту.
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