ЄС виділив 1 млрд євро на виробництво української зброї, - Каллас

За її словами, нова допомога від Євросоюзу - це "дуже важливий знак для України".

Глава дипломатії ЄС зробила такий анонс напередодні візиту до Львова, щоб висловити солідарність з Україною, тоді як Росія збирається провести щорічний військовий парад на честь "Дня перемоги".

Очікується, що на параді в Москві в п'ятницю будуть присутні багато іноземних гостей, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Я хочу наголосити, що всі, хто дійсно підтримує мир, не можуть стояти пліч-о-пліч із (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним, який розпочав повномасштабну агресивну війну в Україні", - підкреслила Каллас.

Вона додала, що той, хто дійсно підтримує мир, має завтра бути не в Росії, а в Україні.

Також Каллас зазначила, що безкарності для Росії не буде і за воєнні злочини доведеться відповідати.