Боррель про військову допомогу Україні: не дозволимо, щоб у ЗСУ закінчилася зброя

Країни ЄС не допустять такої ситуації, за якої в України не залишиться військової техніки та озброєння.

"В даний час конфлікт перебуває на критичному етапі. Ми не можемо дозволити, щоб військова техніка та озброєння України закінчилися", - сказав Боррель під час прес-конференції за підсумками засідання ради ЄС з оборони.

Також він додав, що громадянська місія ЄС повернулася до Києва для підтримки організації контролю кордонів та розслідування військових злочинів.