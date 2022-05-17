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Боррель про військову допомогу Україні: не дозволимо, щоб у ЗСУ закінчилася зброя

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Вівторок 17 травня 2022 19:05
Боррель про військову допомогу Україні: не дозволимо, щоб у ЗСУ закінчилася зброя Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни ЄС не допустять такої ситуації, за якої в України не залишиться військової техніки та озброєння.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.

"В даний час конфлікт перебуває на критичному етапі. Ми не можемо дозволити, щоб військова техніка та озброєння України закінчилися", - сказав Боррель під час прес-конференції за підсумками засідання ради ЄС з оборони.

Також він додав, що громадянська місія ЄС повернулася до Києва для підтримки організації контролю кордонів та розслідування військових злочинів.

Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Кошти будуть витрачені на військову техніку.

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