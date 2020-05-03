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НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 17:38
НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

План дій Альянсу повинні представити і схвалити в кінці червня

Північноатлантичний Альянс (НАТО) почав розробляти план дій на випадок другої хвилі пандемії коронавірусу цієї осені. Про це повідомляє Spiegel.

Повідомляється, що минулого тижня посли країн НАТО провели закриту зустріч з генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом, на якій було вирішено розпочати підготовку до другої хвилі спалаху COVID-19. При цьому також повинен бути розроблений довгостроковий план дій у відповідь на пандемію".

"Альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим партнерам по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що план буде представлений і схвалений Альянсом в кінці червня на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

Нагадаємо, в квітні Європейський союз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, це буде зроблено у повній координації з НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 3 травня у світі коронавірусом захворіли близько 3,5 млн осіб, з них майже 225 тисяч пацієнтів померли. Найбільша кількість інфікованих у США - 1,16 млн, з яких понад 67 тисяч померли.

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