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Британія пройшла пік захворюваності на коронавірус, - Джонсон

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 20:31
Британія пройшла пік захворюваності на коронавірус, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Британія перейшла до фази зменшення швидкості поширення коронавірусу

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами британського прем'єра, Сполучене Королівство подолало пік захворюваності на коронавірус і вже наступного тижня уряд оприлюднить план зі зняття карантинних обмежень, введених через пандемію.

"Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції", - заявив Джонсон.

Зазначається, що загальна кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, у Британії зараз становить 26 711 - до цієї кількості належать летальні випадки у лікарнях, будинках догляду та вдома. А загальна кількість випадків зараження становить 171 253.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія вийшла на третє місце у світі за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Різке зростання кількості смертей пов'язане з новою методикою підрахунку летальних випадків. МОЗ Британії почав рахувати смерті від коронавірусу у будинках престарілих, хоспісах, а також вдома.

Також РБК-Україна писало, що у російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна підтвердили інфікування коронавірусом. Мішустін заявив, що відправиться на самоізоляцію. Виконувати обов'язки глави російського уряду буде віце-прем'єр Андрій Білоусов.

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