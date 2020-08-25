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ЄС затвердить санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст

Брюссель, Вівторок 25 серпня 2020 12:32
ЄС затвердить санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст
Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенка у списку немає

Європейський Союз погодить санкції проти Білорусі наступного тижня. Втім, у санкційному списку немає президента Олександа Лукашенка.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Втім, Лукашенка ще можуть додати у цей список.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погоджені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, Європейський союз офіційно заявив про неприйняття результатів виборів в Білорусі.

При цьому в МЗС Польщі закликали Євросоюз не обмежуватися санкціями по відношенню до Білорусі, але й запропонувати план з врегулювання конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що Литва внесла президента Білорусі Олександра Лукашенка в "чорний список" осіб, яким хочуть заборонити в'їзд в країну.

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