ЄС затвердить санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст

Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)

Лукашенка у списку немає

Європейський Союз погодить санкції проти Білорусі наступного тижня. Втім, у санкційному списку немає президента Олександа Лукашенка.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Втім, Лукашенка ще можуть додати у цей список.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погоджені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, Європейський союз офіційно заявив про неприйняття результатів виборів в Білорусі.

При цьому в МЗС Польщі закликали Євросоюз не обмежуватися санкціями по відношенню до Білорусі, але й запропонувати план з врегулювання конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що Литва внесла президента Білорусі Олександра Лукашенка в "чорний список" осіб, яким хочуть заборонити в'їзд в країну.