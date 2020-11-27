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У ЄС наступного тижня затвердять механізм санкцій за порушення прав людини

Брюссель, П'ятниця 27 листопада 2020 10:54
У ЄС наступного тижня затвердять механізм санкцій за порушення прав людини
Фото: прапори ЄС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Європейському союзі на початку грудня затвердять механізм санкцій за порушення у сфері прав людини. Відповідне рішення приймуть наступного тижня.

Про це написав у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

"Наступного тижня посли ЄС затвердять глобальний режим санкцій щодо прав людини. Повинен бути розпочатий незадовго до або в день прав людини, 10 грудня", - написав Джозвяк.

Раніше сім країн-партнерів ЄС, зокрема і Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх запровадили у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Після цього в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України. Крім того, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно проходять під білоруським посольством у Києві.

Україна заявила, що взяла до уваги вручення посла в Білорусі ноти протесту. Київ вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною.

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