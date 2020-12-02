В ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями і вимагають піти на поступки

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Європейський союз може розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Від нього вимагають піти на поступки і припинити насильство проти білоруського народу.

Про це під час Мінського форуму заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, раніше введені санкції з боку ЄС проти Білорусі спрямовані на прихильників правлячого режиму.

"Оскільки Лукашенко і його правляча кліка продовжують покладатися на палиці замість серйозного національного діалогу, ми в Європейському союзі ввели санкції і нещодавно посилили їх. І якщо Лукашенко і його прихильники не поступляться, ми розширимо ці санкції. Важливо відзначити, що ми націлені за допомогою санкцій на стовпи режиму Лукашенка", - заявив Маас.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Європейський союз приступив до роботи над третім пакетом санкцій проти Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що у ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі.

Крім цього лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовності посилити тиск на Лукашенка.