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В ЕС впервые отреагировали на назначение Корецкого премьером Украины

15:11 16.07.2026 Чт
1 мин
Фон дер Ляйен поделилась своими ожиданиями
aimg Юлия Капитонова
В ЕС впервые отреагировали на назначение Корецкого премьером Украины Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (Getty Images)
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Европейская комиссия поздравляет Сергея Корецкого с назначением на должность главы украинского правительства и рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

С таким заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Х.

По словам главы ЕК, после назначения Корецкого главой Кабмина ее команда ожидает от Киева новых решительных шагов.

Урсула фон дер Ляйен верит, что новый премьер-министр вместе со своей командой сделает европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации Вашей амбициозной программы реформ. В частности, в областях верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики", - заявила фон дер Ляйен, публично обращаясь к Корецкому.

Напомним, 16 июля парламент Украины проголосовал за назначение премьер-министром экс-председателя "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергея Корецкого. За это решение отдали свои голоса 289 народных депутатов.

Кстати, Сергей Корецкий уже выступил с первым заявлением после того, как возглавил Кабмин. Он впервые раскрыл свой план действий.

Также стало известно, как в Евросоюзе реагируют на ротации в украинском правительстве.

Более того, выяснилось, что Зеленскому придется объяснять ЕС свое решение по отставке Федорова.

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