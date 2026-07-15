ЕС не согласовал новые санкции против РФ: что помешало
Во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС 15 июля решение так и не было принято. В этот день также истекает срок действия предельной цены на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление редактора "Радио Свободная Европа" по Европе Рикарда Йозвяка в Х.
ЕС не согласовал новые санкции против РФ
Послы стран Европейского Союза не смогли достичь согласия.
"До сих пор нет соглашения о санкциях против России. Переговоры продлятся на следующей неделе. Страны-члены согласились оставить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 долларов США по меньшей мере до 23 июля", - отметил Йозвяк
Это должно дать дополнительное время для работы по экономическим и техническим последствиям предложенных мер в 21-м пакете санкций.
Защита для украинских беженцев в ЕС
Также Йозвяк добавил, что послы согласились продлить временный статус защиты для граждан Украины в ЕС до марта 2028 года.
Что предлагает ЕС в 21-м пакете санкций
21-й пакет санкций, предложенный Европейской комиссией, предусматривает:
- дальнейшие ограничения против российского энергетического и финансового секторов,
- запрет на въезд в ЕС для российских военных,
- заморозка граничной цены на российскую нефть.
Еврокомиссия представила 21 пакет санкций на обсуждение странам ЕС 9 июня.
Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС. Теперь сыграла роль позиция Болгарии.
Евросоюз обсуждает 21-й пакет санкций против России. Однако есть страны, начинающие выдвигать свои жесткие условия.