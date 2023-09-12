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ЕС на этой неделе прекратит санкции для трех российских бизнесменов, - Reuters

Вторник 12 сентября 2023 16:41
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ЕС на этой неделе прекратит санкции для трех российских бизнесменов, - Reuters Фото: ЕС на этой неделе прекратит санкции для трех российских бизнесменов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. Действие санкций истечет 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о российском бизнесмене Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и бывшем руководителе российской компании электронной коммерции Ozon Александре Шульгине.

Как пишет агентство, ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

Справка:

Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель. Он занимается электроэнергетикой и нефтяной индустрией. Березкин входит в круг близких соратников Путина.

Александр Шульгин – бизнесмен, бывший владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. 11 апреля 2022 года он покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров. Это произошло после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

Фархад Ахмедов – российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей России.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

Сегодня стало известно, что суд Европейского Союза отклонил апелляцию на санкции Геннадия Тимченко, российского олигарха и давнего союзника президента Владимира Путина, занесенного в черный список после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

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