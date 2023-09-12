ua en ru
Вт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС цього тижня припинить санкції для трьох російських бізнесменів, - Reuters

Вівторок 12 вересня 2023 16:41
UA EN RU
ЄС цього тижня припинить санкції для трьох російських бізнесменів, - Reuters Фото: ЄС цього тижня припинить санкції для трьох російських бізнесменів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів. Дія санкцій закінчиться 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мова йде про російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова та колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

Як пише агентство, ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, які оновлюються кожні шість місяців.

Довідка:

Григорій Березкін - російський бізнесмен та підприємець. Він займається електроенергетикою та нафтовою промисловістю. Березкін входить до кола близьких соратників Путіна.

Олександр Шульгін - бізнесмен, колишній власник російської платформи електронної комерції Ozon Group. 11 квітня 2022 року він покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів. Це сталося після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

Фархад Ахмедов - російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить в топ-200 найбагатших людей Росії.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

Сьогодні стало відомо, що суд Європейського Союзу відхилив апеляцію на санкції Геннадія Тимченка, російського олігарха та давнього союзника президента Володимира Путіна, занесеного до чорного списку після вторгнення Москви до України у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ