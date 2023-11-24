ЕС и ряд стран призвали Россию вывести свои войска из Запорожской АЭС

Европейский союз и ряд стран-партнеров призвали Россию немедленно вывести свои войска, технику, оборудование и другой персонал из незаконно захваченной Запорожской АЭС, а полный контроль над станцией вернуть Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС на заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии.

Как отмечается, к заявлению ЕС присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

"Мы никогда не признаем незаконные попытки России завладеть атомной электростанцией другой страны. Россия должна вывести все свои войска, военную технику, оборудование и другой персонал из ЗАЭС и полностью уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что присутствие российских войск на ЗАЭС и наличие в машинных залах военных транспортных средств, о чем сообщало МАГАТЭ, "неприемлемо".

"ЕС глубоко озабочен условиями работы украинского персонала и призывает к немедленному возвращению работников, которые, по сообщениям, стали жертвами насильственных исчезновений", - добавили представители стран-партнеров в своем заявлении.

Также отмечается, что недостаточное количество персонала на ЗАЭС, 70% которого не имеют действительных украинских лицензий и не знакомы с основной технической информацией и процедурами работы блочных щитов управления, представляет серьезный риск.

"Мы настаиваем на немедленном возвращении полного контроля (над ЗАЭС - ред.) компетентному и уполномоченному украинскому персоналу", - отмечается в заявлении.

Также ЕС и партнеры выражают обеспокоенность, что указания украинского ядерного регулятора ограничить работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до "холодной остановки" игнорируются оккупационной администрацией станции. Кроме того, не выполняются регулярные работы по техническому обслуживанию.

В заявлении указано, что миссия МАГАТЭ на станции за последние 11 месяцев так и не получила возможность посетить открытое распределительное устройство 330 кВ Запорожской ТЭС, а эксперты агентства до сих пор не получили своевременного и неограниченного доступа ко всем зонам ЗАЭС, имеющим значение для ядерной и физической ядерной безопасности".

Евросоюз также призвал не приглашать российских чиновников на мероприятия, проводимые под эгидой МАГАТЭ, учитывая агрессивную войну России против Украины.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, 19 ноября на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока.

Перед этим, 16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Также сообщалось, что пятый энергоблок временно оккупированной Запорожской АЭС переводят из режима "горячий останов" в режим "холодный останов".

Напомним также, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.