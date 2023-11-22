Пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодный останов", - МАГАТЭ

Пятый энергоблок временно оккупированной Запорожской АЭС переводят из режима "горячий останов" в режим "холодный останов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Это сделано для того, чтобы иметь возможность определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения. После перевода пятого энергоблока в "холодный останов" в режиме "горячий останов" останется только один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.

"Холодный останов" – это безопасное состояние ядерного реактора, при котором он заглушен, и имеет низкое давление и температуру охлаждающей воды. При режиме "горячий останов" вода нагревается от неработающего реактора.

Переход реакторной установки в режим "холодный останов" начался 20 ноября. По планам, его должны были завершить на следующий день, 21 ноября. Концентрация бора в затронутом контуре охлаждения, как сообщило МАГАТЭ, не превышает допустимых техническими условиями пределов.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, что 19 ноября на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока.

Перед этим, 16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.