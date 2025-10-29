США сокращают войска в Европе? Что написали СМИ и как реагируют союзники

США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4Media и RMF24 .

По информации G4Media.ro, 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии.

Это решение принял Белый дом, и оно уже вступило в силу, хотя теоретически его еще может пересмотреть Конгресс США.

Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение.

Источники издания отмечают, что этот шаг не связан с политическими событиями в Румынии, в частности с отменой результатов президентских выборов, поскольку вывод военных также запланирован с территории Венгрии.

G4Media.ro добавляет, что решение касается всего четырех стран - Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии. В то же время детали относительно сроков, объемов и конкретных направлений вывода войск пока не раскрываются.

Что говорит Минобороны Румынии

Как отметили в Минобороны, Бухарест действительно был проинформирован о решении США "изменить численность своих войск в Европе".

"Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США", - говорится в заявлении.

В ведомстве проинформировали, что среди элементов бригады, которые прекратят ротацию в Европе, есть силы, предназначенные для Румынии, дислоцированные на авиабазе им.

"Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния находится в постоянном контакте со своим американским стратегическим партнером", - добавили в Минобороны.

Там также отметили, что изменение численности американских войск является "результатом новых приоритетов" администрации Дональда Трампа, о которых объявляли еще в феврале.

"При принятии решения также был учтен тот факт, что НАТО усилил свое присутствие и деятельность на восточном фланге, что позволяет Соединенным Штатам скорректировать свою военную позицию в регионе", - отметили в Минобороны.

Решение США заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО. В то же время около 1000 американских военнослужащих останутся развернутыми на территории Румынии.

Польшу не предупредили о сокращении контингента

Представитель Министерства обороны Януш Сеймей заявил, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует сократить свой контингент в Польше.

Спикер в среду заявил, что Польша в настоящее время не получала никакой информации о возможном сокращении американского контингента на своей территории.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в частности между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом США Дональдом Трампом.