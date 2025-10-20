В ЕС создадут орган, который будет оценивать моральный ущерб украинцев и компенсацию, - Шуляк

В частности, по ее словам, за смерть близкого члена семьи, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы и даже вынужденную эмиграцию. Это будет происходить в рамках функционирования Международного реестра убытков, в который уже подано более 60 тыс. заявлений от пострадавших украинцев.

Она отметила, что Международный реестр убытков (RD4U) постепенно становится ключевым инструментом фиксации последствий российской агрессии против Украины. По состоянию на октябрь 2025 года, в него подано уже более 60 тысяч заявлений, и эта цифра будет расти, ведь Реестр расширяет перечень категорий ущерба. Для людей это не только возможность задокументировать потери, но и первый шаг к реальным компенсациям.

По словам Шуляк, сейчас заявления от украинцев принимаются по следующим категориям:

Вынужденное внутреннее перемещение.

Смерть близкого члена семьи.

Исчезновение без вести близкого члена семьи.

Серьезные телесные повреждения.

Сексуальное насилие.

Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Лишение свободы.

Принудительный труд или служба.

Насильственное перемещение или депортация детей и взрослых.

Повреждение или уничтожение жилой недвижимости.

Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости.

Потеря доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях.

Другие виды ущерба, которые постепенно добавляются.

"Украина движется двумя путями одновременно. Первый - национальный - программа "єВідновлення", которая позволяет получить помощь быстрее, еще до запуска международных выплат. Второй - международный - Реестр убытков (RD4U), который создает юридическую базу для будущих компенсаций. Оба направления взаимодополняют друг друга: "єВідновлення" - это поддержка сейчас, RD4U - фундамент на перспективу", - пояснила Елена Шуляк.

Парламентарий напомнила, что летом в Гааге состоялся третий раунд переговоров государств по проекту Конвенции о создании Компенсационной комиссии для Украины. Она должна заработать до конца 2027 года и будет определять размер компенсаций по заявлениям, поданным в RD4U. Это означает, что архитектура международного механизма постепенно достраивается - от фиксации убытков до принятия решений и выплат.

"Сейчас RD4U - это прежде всего реестр фиксации ущерба, а не уже функционирующий механизм выплат. Подача заявления означает, что ваш ущерб официально зафиксирован в международной системе - это юридическая предпосылка для дальнейшего решения о компенсации", - уточнила нардеп.

По ее словам, быстрых выплат только на основании поданных данных не будет: для этого нужно, чтобы заработали Компенсационная комиссия и Компенсационный фонд, который еще нужно будет наполнить. Сейчас планируется, что это будет происходить за счет будущих репараций от РФ, доходов с замороженных активов и взносов партнеров.

"Но если не зафиксировать ущерб сейчас, в будущем доказательств преступлений рф может не остаться. Именно поэтому важно подавать заявления как можно скорее, даже если компенсационный механизм еще в процессе формирования", - резюмировала Елена Шуляк.