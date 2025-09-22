На єВідновлення в госбюджете-2026 заложат больше средств, и сумма может еще возрасти, - Шуляк

В проекте Госбюджета на 2026 год на єВідновлення заложено на 40% больше средств, чем на текущий год. Однако вполне возможно еще большее расширить финансирование программы. В частности, за счет перераспределения остатков средств по бюджетным программам - в прошлом году это позволило привлечь еще 15 млрд грн.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, окончательной цифры относительно того, сколько именно в следующем году государство потратит на выплату гражданам по программе єВідновлення, пока нет – несмотря на то, что в бюджете на нее уже предусмотрено 7 млрд грн, работа по поиску дополнительных средств продолжается.

В частности, возможно, что, как и в прошлом году, удастся перераспределить часть средств из бюджетных программ Министерства социальной политики.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы привлекать как можно больше различных источников для финансирования программы. Как в прошлом году, так и сейчас. Напомню, в первой версии проекта госбюджета на 2025 года средств на єВідновлення не выделили вообще. Однако, мы добились пересмотра этого решения – на єВідновлення выделили 5 млрд грн. Но с учетом того, что ежегодная потребность на єВідновлення составляет 20-25 млрд грн, очевидно, что эта сумма была мизерной", – отметила Шуляк.

Она добавила, что в прошлом году еще 15 млрд грн удалось привлечь из остатков на счетах Минсоца, а затем к финансированию программы продолжили приобщаться Всемирный банк и Банк развития Совета Европы.

Общая сумма финансирования от международных партнеров уже пересекла отметку в 20 млрд грн.

"На следующий год на єВідновлення в бюджете предусмотрено 7 млрд грн, что на 40% больше, чем на текущий. И кроме предварительной договоренности с нашими международными партнерами о дальнейшем финансировании, мы рассчитываем на сэкономленные средства из остатков других бюджетных программ. Поэтому финальные цифры относительно финансирования программы в следующем году еще не окончательны – у нас есть обоснованный оптимизм относительно увеличения суммы", – сообщила Елена Шуляк.

В то же время парламентарий отметила, что на этот раз в бюджете предусмотрена еще одна статья расходов – 1 млрд грн на ремонт и переоборудование домов под жилье для ВПЛ. Речь идет о многочисленных долгостроях, общежитиях и т.д.

"Предварительно этот процесс стартовал, поскольку сейчас уже начата масштабная инвентаризация жилого фонда, который есть на балансе у громад. До сих пор четкой цифры у нас не было. Однако после нее у нас будет понимание, что можно будет перестроить, достроить. Добавлю, что стоимость возведения дома с нуля на порядок выше, чем переоборудование уже существующих зданий", – подчеркнула Шуляк.

В заключение нардеп акцентировала, что государство продолжает работать над тем, чтобы к финансированию программы можно было привлекать средства от доходов замороженных активов РФ за рубежом.

"Лидерами по количеству замороженных российских активов по состоянию на сегодня являются: Бельгия – $191 млрд, Швейцария – $8,8 млрд, Германия – $4,1, США – $5,6 млрд и другие наши союзники, заморозившие деньги агрессора на счетах финучреждений. И уже сейчас в Брюсселе обсуждают, можно ли их полностью конфисковать, или направлять доходы на помощь Украине", – подытожила Елена Шуляк.