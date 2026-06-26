ЕС создал конкурента ChatGPT: ИИ будет работать без утечки данных

Технологическая база и цифровая независимость

Платформа eustella позиционируется как ведущий европейский поставщик автономных мобильных ШИ-агентов.

Технологический фундамент сервиса базируется на сочетании двух ключевых элементов:

Использование высокопроизводительных моделей с открытыми весами (Open-Weights).

Работа исключительно в рамках суверенной европейской облачной инфраструктуры - это делает невозможным трансграничную утечку данных.

Платформу тестировали около 5000 бета-пользователей.

В настоящее время система использует следующие базовые решения:

Текстовые модели: Gemma 4 (Google), Qwen 3.5/3.7 (Alibaba Group), gpt-oss-120b (OpenAI) и инструменты Mistral AI.

Генерация изображений: модель Flux компании Black Forest Labs.

Разработчики подчеркивают свою гибкость и планируют интегрировать новые open-weight архитектуры, как только они будут демонстрировать более высокие результаты.

Конфиденциальность, интерфейс и тарифная сеть

Главным аргументом в пользу eustella является архитектура безопасности: пользователи сохраняют полный контроль над информацией, а создание потребительских профилей или треккингов полностью исключены.

Физически все серверы платформы расположены в пределах ЕС (в том числе в Берлине и Франкфурте) и обслуживаются германским провайдером IONOS CLOUD.

При этом даже оператор облака не имеет доступа к данным - вся информация хранится в зашифрованном виде и ни в коем случае не используется для обучения посторонних ШИ-моделей.

Доступ к сервису eustella возможен как через мобильные приложения для iOS и Android, так и через веб-браузер. Платформа поддерживает групповые чаты и функцию поиска.

После завершения этапа бета-тестирования компания финализовала сетку тарифных планов. Пользователям доступен бесплатный аккаунт (Free Account) с базовыми лимитами использования , объемы которого будут протестированы в ближайшее время.

Кроме него, предусмотрено три уровня платной подписки: самый дешевый тарифный план стоит 5,99 евро в месяц и предлагает лимит запросов, который в четыре раза превышает возможности бесплатной версии, а также два дополнительных премиальных уровня для более активного использования.

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AI:AT как инкубатор инноваций

Офис eustella расположен непосредственно в коворкинге AI:AT Coworking Hub в Вене. Пространство работает как физический центр для коммуникации, обмена знаниями и практической реализации амбициозных технологических проектов.

На базе хаба действует модель "единого окна" (one-stop shop) для развития ИИ в Австрии, которая является интеграционным звеном с более широкой общеевропейской сетью AI Factories.

Фабрика предоставляет комплексное сопровождение для молодых компаний и корпоративных спин-оффов на протяжении всего их пути - от первоначальной идеи и создания прототипа (Proof of Concept) до финального масштабирования, аналитики данных, обучения персонала и выхода на рынок.

Поддержка и финансирование

Национальная фабрика AI Factory Austria AI:AT работает в рамках совместного европейского предприятия по развитию высокопроизводительных вычислений EuroHPC Joint Undertaking.

Проект совместно управляет Австрийским институтом технологий (AIT) и компанией Advanced Computing Austria (ACA) с участием широкого общенационального консорциума.

В состав консорциума вошли ведущие научные и исследовательские институты страны, среди которых

Венский технический университет (TU Wien),

Венский университет,

Институт науки и технологий Австрии (ISTA),

Австрийская академия наук (ÖAW),

высокотехнологичный инкубатор INiTR,

Центр наблюдения за Землей (EODC).

Проект получил официальное софинансирование от Европейского Союза через грантовую программу Horizon Europe, а также прямую финансовую поддержку от правительства Австрии через инвестиционные институты BMK и FFG.