ЕС создал конкурента ChatGPT: ИИ будет работать без утечки данных

В Вене состоялся официальный запуск европейской суверенной ИИ-платформы автономных мобильных агентов eustella. Проект реализован на базе национальной фабрики искусственного интеллекта AI Factory Austria.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AI Factory Austria.
Платформа eustella позиционируется как ведущий европейский поставщик автономных мобильных ШИ-агентов.
Технологический фундамент сервиса базируется на сочетании двух ключевых элементов:
Платформу тестировали около 5000 бета-пользователей.
В настоящее время система использует следующие базовые решения:
Текстовые модели: Gemma 4 (Google), Qwen 3.5/3.7 (Alibaba Group), gpt-oss-120b (OpenAI) и инструменты Mistral AI.
Генерация изображений: модель Flux компании Black Forest Labs.
Разработчики подчеркивают свою гибкость и планируют интегрировать новые open-weight архитектуры, как только они будут демонстрировать более высокие результаты.
Главным аргументом в пользу eustella является архитектура безопасности: пользователи сохраняют полный контроль над информацией, а создание потребительских профилей или треккингов полностью исключены.
Физически все серверы платформы расположены в пределах ЕС (в том числе в Берлине и Франкфурте) и обслуживаются германским провайдером IONOS CLOUD.
При этом даже оператор облака не имеет доступа к данным - вся информация хранится в зашифрованном виде и ни в коем случае не используется для обучения посторонних ШИ-моделей.
Доступ к сервису eustella возможен как через мобильные приложения для iOS и Android, так и через веб-браузер. Платформа поддерживает групповые чаты и функцию поиска.
После завершения этапа бета-тестирования компания финализовала сетку тарифных планов. Пользователям доступен бесплатный аккаунт (Free Account) с базовыми лимитами использования , объемы которого будут протестированы в ближайшее время.
Кроме него, предусмотрено три уровня платной подписки: самый дешевый тарифный план стоит 5,99 евро в месяц и предлагает лимит запросов, который в четыре раза превышает возможности бесплатной версии, а также два дополнительных премиальных уровня для более активного использования.
Офис eustella расположен непосредственно в коворкинге AI:AT Coworking Hub в Вене. Пространство работает как физический центр для коммуникации, обмена знаниями и практической реализации амбициозных технологических проектов.
На базе хаба действует модель "единого окна" (one-stop shop) для развития ИИ в Австрии, которая является интеграционным звеном с более широкой общеевропейской сетью AI Factories.
Фабрика предоставляет комплексное сопровождение для молодых компаний и корпоративных спин-оффов на протяжении всего их пути - от первоначальной идеи и создания прототипа (Proof of Concept) до финального масштабирования, аналитики данных, обучения персонала и выхода на рынок.
Национальная фабрика AI Factory Austria AI:AT работает в рамках совместного европейского предприятия по развитию высокопроизводительных вычислений EuroHPC Joint Undertaking.
Проект совместно управляет Австрийским институтом технологий (AIT) и компанией Advanced Computing Austria (ACA) с участием широкого общенационального консорциума.
В состав консорциума вошли ведущие научные и исследовательские институты страны, среди которых
Проект получил официальное софинансирование от Европейского Союза через грантовую программу Horizon Europe, а также прямую финансовую поддержку от правительства Австрии через инвестиционные институты BMK и FFG.