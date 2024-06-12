Миллиард евро украинским общинам в рамках Ukraine Facility: на что пойдут деньги

Украинские общины получат более 1 млрд евро на нужды восстановления и восстановления в рамках Первого компонента плана Ukraine Facility. Эти средства будут распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами, в рамках децентрализационной реформы.

Об этом заявила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она подчеркнула, что когда речь идет о восстановлении, следует понимать, что это не только об восстановлении разрушенных зданий и инфраструктуры, но и об устойчивых политических и социальных институтах, создании условий, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и возвращению домой украинцев. Более того, восстановление должно происходить на основе данных и приоритетов общин и в рамках общегосударственного видения.

"Только так мы сможем эффективно восстанавливать и придерживаться принципов децентрализационной реформы. Для достижения этой цели основной задачей Украины является усиление институциональной и финансовой способности органов местного самоуправления. Именно на уровне общин должны быть воплощены принципы ЕС", - уточнила глава партии "Слуга народа" .

По ее словам, сейчас в Украине насчитывается около полутора тысяч общин - именно возьмут на себя ключевую роль в процессе восстановления и восстановления. Центральная власть должна обеспечить создание организационных условий, чтобы усилить их способность для приоритета, реализации и оценки проектов восстановления.

"Модель общины, к которой мы стремимся, это община с качественным планированием, умеющая работать с налогами и инвестициями, привлекает местных жителей к управлению, подотчетна, открыта, с максимумом работающих антикоррупционных предохранителей и интегрирована - в которой обеспечено многоуровневое управление", - отметила Елена Шуляк.

Парламентарий сообщила, что в марте 2024 года правительство утвердило план мероприятий по реализации децентрализационной реформы по результатам широких публичных консультаций с общественностью и международными партнерами - в последний раз подобный документ принимался десять лет назад, на старте децентрализационной реформы. Этот план синхронизирован с программой Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, роста территориальных общин в период войны и в послевоенные годы.

Сама программа, подчеркнула Шуляк, к 2027 году станет основным финансовым инструментом для возобновления общин станет Ukraine Facility. И в рамках работы с Компонента I Ukraine Facility, 20% средств должно быть направлено на нужды восстановления и восстановления регионов и территориальных общин, это более 1 млрд евро. Эти средства должны распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами.

"Компонент 2 фонда позволит создать и собственный инвестиционный фонд и работать с фондами ЕС, ЕБРР, ЕИБ. Средства третьего компонента Ukraine Facility помогут общинам развить ключевые компетенции. Прежде всего, это компетенции по проектному менеджменту, стратегическому и пространственному планированию, местному экономическому развитию и содействию привлечению инвестиций, среднесрочному бюджетному планированию”, - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что уже сегодня 524 общества пользуются международной технической помощью, 160 общин работают над разработкой программ по восстановлению и 45 общин создали Команды поддержки общин

Частью постоянного восстановления территориальных общин и Украины в целом являются цифровые решения – чем удобнее населению будет коммуницировать и получать информацию от органов власти, тем качественнее будут управленческие решения. В частности, речь идет о таком цифровом решении как система для управления проектами восстановления и развития DREAM, в которую сегодня уже заведено 4 тысячи проектов, покрытых финансированием на 23%.