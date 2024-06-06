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Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility: почему это важно

Украина, Четверг 06 июня 2024 15:16
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Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility: почему это важно Фото: Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

6 июня Рада ратифицировала рамочное соглашение о финансировании ЕС на 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В частности, соглашение официально запускает выполнение Плана Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительственный портал.

"Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом, необходимое для получения 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это был последний шаг для того, чтобы программа заработала", - написал глава правительства в Telegram.

Так, согласно рамочному соглашению, Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля использования средств, предоставленных Европейским Союзом.

Для этого будут созданы механизмы для предотвращения коррупционных рисков и усилена институциональная способность в части мониторинга и контроля. Соглашение предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко добавила, что вскоре Украина и ЕС также заключат финансовое и кредитное соглашения, которые позволят привлечь 1,89 млрд евро предварительного финансирования уже в этом месяце и в дальнейшем получать регулярные выплаты за выполнение индикаторов Плана Украины.

Что известно о программе?

Ukraine Facility - это четырехлетняя программа поддержки на 2024-2027 годы, которая предусматривает ряд реформ и помощь на 50 млрд евро, приближающих Украину к членству в ЕС. В этом году по этой инициативе Украина получит 16 млрд евро.

Как писало РБК-Украина в мае, Украина уже получила 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,110 млрд евро в сентябре 2024 года.

50 млрд евро для Украины от ЕС

1 февраля на саммите лидеров Европейского союза было одобрено выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

14 мая Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Уже 22 мая Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации Ukraine Facility.

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