Джонсон закликав Францію та ЄС зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країни Євросоюзу і Францію зупинити потік мігрантів, які перетинають Ла-Манш . Його заява прозвучала після смертей 27 біженців, які намагалися дістатися до Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У четвер він написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону. У листі він закликав до більш тісної співпраці з Парижем і Брюсселем щодо повернення мігрантів, які здійснюють морську подорож.

"ЄС має угоди про реадмісію з країнами, включаючи Білорусь і Російську Федерацію; Я сподіваюся, що така угода може бути швидко досягнута і зі Сполученим Королівством", - написав Джонсон.

Також Джонсон закликав Макрона укласти двосторонню угоду, щоб всі нелегальні мігранти, які перетинають Ла-Манш, могли бути повернуті.