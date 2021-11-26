Джонсон закликав Францію та ЄС зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країни Євросоюзу і Францію зупинити потік мігрантів, які перетинають Ла-Манш. Його заява прозвучала після смертей 27 біженців, які намагалися дістатися до Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У четвер він написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону. У листі він закликав до більш тісної співпраці з Парижем і Брюсселем щодо повернення мігрантів, які здійснюють морську подорож.
"ЄС має угоди про реадмісію з країнами, включаючи Білорусь і Російську Федерацію; Я сподіваюся, що така угода може бути швидко досягнута і зі Сполученим Королівством", - написав Джонсон.
Також Джонсон закликав Макрона укласти двосторонню угоду, щоб всі нелегальні мігранти, які перетинають Ла-Манш, могли бути повернуті.
"Це матиме негайний ефект і значно скоротить, якщо не припинить, кількість перетинів, рятуючи життя за рахунок фундаментального порушення бізнес-моделі злочинних угруповань", - зазначив Джонсон.