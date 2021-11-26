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Джонсон закликав Францію та ЄС зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш

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Великобританія, П'ятниця 26 листопада 2021 06:36
Джонсон закликав Францію та ЄС зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країни Євросоюзу і Францію зупинити потік мігрантів, які перетинають Ла-Манш. Його заява прозвучала після смертей 27 біженців, які намагалися дістатися до Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У четвер він написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону. У листі він закликав до більш тісної співпраці з Парижем і Брюсселем щодо повернення мігрантів, які здійснюють морську подорож.

"ЄС має угоди про реадмісію з країнами, включаючи Білорусь і Російську Федерацію; Я сподіваюся, що така угода може бути швидко досягнута і зі Сполученим Королівством", - написав Джонсон.

Також Джонсон закликав Макрона укласти двосторонню угоду, щоб всі нелегальні мігранти, які перетинають Ла-Манш, могли бути повернуті.

"Це матиме негайний ефект і значно скоротить, якщо не припинить, кількість перетинів, рятуючи життя за рахунок фундаментального порушення бізнес-моделі злочинних угруповань", - зазначив Джонсон.

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Франція Великобританія Біженці
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