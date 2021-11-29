Країни ЄС закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів

Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів, які через Ла-Манш намагаються потрапити до Великобританії. Відповідну заяву зробили представники європейських країн на нараді з питань міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив у неділю, 28 листопада, після зустрічі в Кале, що країни домовилися посилити боротьбу з контрабандою людей через Ла-Манш. Він опублікував документ за підсумками зустрічі.

За його словами, країни ЄС закликали Великобританію створити легальні міграційні маршрути. Також у заяві йдеться, що британській владі слід перешкоджати незаконному працевлаштуванню таких осіб.

Також Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex за підсумками зустрічі в Кале погодилося з 1 грудня надати літак для спостереження за ситуацією на північному узбережжі Франції. Дарманен повідомив, що на нараді обговорювалося використання дронів і прикордонників Frontex для припинення діяльності угруповань, що займаються незаконним перевезенням людей в Північній і Західній Європі.

Представники Великобританії не брали участі в нараді. Однак глава МВС Франції висловив готовність до розмови зі своєю британською колегою Пріті Пател.

"Ми хочемо співпрацювати з Великобританією, вона є нашим союзником", - сказав він.

При цьому Дарманен додав, що Франція не стане заручником внутрішньої політики Лондона.