ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни ЄС закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів

Новость на русском →
Великобританія, Понеділок 29 листопада 2021 01:04
Країни ЄС закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів Фото: Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції (twitter.com/GDarmanin)
Автор: Наталья Скороход

Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів, які через Ла-Манш намагаються потрапити до Великобританії. Відповідну заяву зробили представники європейських країн на нараді з питань міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив у неділю, 28 листопада, після зустрічі в Кале, що країни домовилися посилити боротьбу з контрабандою людей через Ла-Манш. Він опублікував документ за підсумками зустрічі.

За його словами, країни ЄС закликали Великобританію створити легальні міграційні маршрути. Також у заяві йдеться, що британській владі слід перешкоджати незаконному працевлаштуванню таких осіб.

Також Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex за підсумками зустрічі в Кале погодилося з 1 грудня надати літак для спостереження за ситуацією на північному узбережжі Франції. Дарманен повідомив, що на нараді обговорювалося використання дронів і прикордонників Frontex для припинення діяльності угруповань, що займаються незаконним перевезенням людей в Північній і Західній Європі.

Представники Великобританії не брали участі в нараді. Однак глава МВС Франції висловив готовність до розмови зі своєю британською колегою Пріті Пател.

"Ми хочемо співпрацювати з Великобританією, вона є нашим союзником", - сказав він.

При цьому Дарманен додав, що Франція не стане заручником внутрішньої політики Лондона.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав країни Євросозу і Францію зупинити потік мігрантів. Заява була зроблена після того, як 27 мігрантів загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Міграційна криза
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує