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ЄС хоче заблокувати список юрисдикцій, які не борються з відмиванням грошей

Новини » Політика    02.03.2019 - 17:46
ЄС хоче заблокувати список юрисдикцій, які не борються з відмиванням грошей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

"За" скасування списку виступили представники 28 країн

Європарламент та Рада Європейського союзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, представники 28-ти країн виступили "за" скасування списку, який було опубліковано 13 лютого.  Джерела Politico повідомили, що тиск на країни Євросоюзу здійснюють Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія.

Зазначається, що Вашингтон з самого початку критикував список, так як до нього потрапити американські території. Також в США зазначали, що внесені до списку країни та території не мали достатньо часу, щоб заперечити звинувачення та висунути свої аргументи.

Єврокомісар з юридичних питань Віра Йоурова, чиє відомство готувало список, висловила розчарування у зв'язку з позицією Ради Євросоюзу.

Крім того, прихильники списку критикували деякі країни, зокрема Британію, за спроби виключити з нього Саудівську Аравію. В Лондоні подібні обвинувачення заперечили. Проте джерела Politico стверджують, що король Саудівської Аравії дійсно звертався в Раду ЄС з проханням переглянути позиції Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині працівники прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції проводили обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах через підозру у відмиванні грошей.

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